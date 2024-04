- To, co osiągnęła, wzmacnia ją na wszystkich polach - o wyniku Magdaleny Biejat w wyborach prezydenckich w Warszawie mówi osoba z kierownictwa Lewicy. - To bardzo dobry wynik, który upoważnia ją do rozpoczęcia rozmowy o kandydaturze na prezydenta RP - dodaje z kolei rozmówca Interii z rządu. Chociaż Lewica wybory samorządowe przegrała z kretesem, to dla współprzewodniczącej partii Razem może być to początek drogi do politycznej ekstraklasy.