Do erupcji wulkanu doszło we wtorek o godz. 5:51 lokalnego czasu i trwała ona 56 minut - poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS). W mieście La Carlota w prowincji Negros Occidental odwołano zajęcia szkolne, a mieszkańcom zalecono noszenie maseczek.

Erupcję poprzedziły krótkotrwałe ruchy gruntu, które zaczęły się 10 stycznia, a także spadek emisji siarki z ponad 4 tys. ton dziennie w czerwcu 2024 roku do niecałych 2,5 tys. ton dziennie na początku marca. Tuż przed samym wybuchem emisja tego gazu była jeszcze niższa i wynosiła 1,6 tys. ton na dzień.

W okolicy wulkanu obowiązuje obecnie trzeci w pięciostopniowej skali stopień alertu . To oznacza, że możliwe będą kolejne krótkotrwałe erupcje, nie można też wykluczyć wypływu lawy .

" Jesteśmy przygotowani na erupcję . Rodziny w promieniu od 4 do 6 kilometrów [od wulkanu - red.] zostały już ewakuowane podczas poprzedniego wybuchu, w grudniu" - powiedział agencji AFP ratownik John De Asis. Dodał, że obecnie specjaliści będą obserwować, czy na lokalne wioski nie będzie opadać pył wulkaniczny.

Rex Gatchalian, sekretarz departamentu rozwoju i spraw społecznych Filipin (DSWD) zapewnił, że służby są gotowe do wydania potrzebującym rodzinom paczek żywnościowych i wszelkiej innej pomocy. W kilku składach przygotowano ponad 250 tys. paczek jeszcze przed wybuchem wulkanu .

Sekretarz dodał, że obecnie miejscowe władze wspólnie ze służbami rządowymi koordynują swoje działania tak, by pomoc docierała do tych najbardziej potrzebujących. Pomoc żywnościowa dostarczana jest rodzinom zmuszonym do opuszczenia domów od grudnia 2024 roku, czyli od poprzedniej erupcji wulkanu.