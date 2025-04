O sytuacji na froncie pisze "The Telegraph", powołując się na zachodnie dane wywiadowcze i analizy. Wynika z nich, że postępy Rosji w ostatnich miesiącach " uległy drastycznemu spowolnieniu ".

"The Telegraph" opisał w tym kontekście, że od początku wojny drony stały się "bronią definiującą konflikt". Początkowo Kijów wykorzystywał bezzałogowce do zbierania danych wywiadowczych, ale potem szybko rozwinął technologię i dostosował sprzęt do przenoszenia amunicji czy ładunków.