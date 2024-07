Wiec Donalda Trumpa. "Zakończę każdy kryzys międzynarodowy"

Później polityk podkreślił, że "zatrzymałem to na cztery lata" i "znowu to zatrzymam".

- Zakończę każdy kryzys międzynarodowy wywołany przez obecną administrację , w tym straszliwą wojnę Rosji z Ukrainą , do której nigdy by nie doszło, gdybym był prezydentem - obiecał podczas konwencji.

Trump cytuje Orbana. "Rosja się go bała"

- Nie chcę tego mówić, bo będą o mnie mówić, że się przechwalam (...) Ale Viktor Orban to powiedział: powiedział że Rosja się go bała. Chiny się go bały, wszyscy się go bali i nic się nie działo. Cały świat żył w pokoju, a teraz świat wybucha wokół nas - powiedział później Trump.