Szef dyplomacji wygłosił swoje coroczne expose . Radosław Sikorski wspomniał w nim m.in., że podnoszenie zdolności obronnych Unii Europejskiej wzmacnia Sojusz Północnoatlantycki , zaś silniejsza Europa to lepszy sojusznik dla Stanów Zjednoczonych .

Sikorski zarzucił przy tym prawicowej opozycji "straszenie narodu". Jak stwierdził, wprowadza ona opinię publiczną w błąd poprzez twierdzenie, że przyjęta 12 marca przez Parlament Europejski rezolucja dotycząca unijnej obronności jest m.in. "oddaniem do Brukseli kontroli nad polską armią " lub "majstrowaniem przy naszych relacjach z NATO ".

- Jarosław Kaczyński - znowu nieobecny - twierdzi, że to oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia i kontroli nad polską armią - wyliczał minister, co wywołało poruszenie wśród polityków PiS.