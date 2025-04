Do tej pory nie ma informacji o zniszczeniach. Reuters zaznacza jednak, że ludzie ewakuowali się z budynków, ponieważ trzęsienie "wstrząsnęło miastem" . Wiele osób zgromadziło się w parkach miejskich.

Lokalny nadawca TGRT poinformował o jednej rannej osobie, która ucierpiała po skoku z balkonu podczas trzęsienia ziemi. Gubernator Stambułu zaznaczył, że nie ma doniesień o zawalonych budynkach. Zaapelował do mieszkańców miasta, by zachowali spokój i nie zbliżali się do budynków, które mogą grozić zawaleniem.