Lasy zamknięte na majówkę? Wiceminister nie wyklucza

Po zimie ubogiej w opady śniegu w Polsce już teraz susza daje się we znaki. Dlatego niewykluczone, że na majówkę służby zdecydują się zamknąć lasy w związku z wysokim zagrożeniem pożarowym. - Jeśli faktycznie nie będziemy mieć do tego okresu jakichś intensywniejszych opadów deszczu, to może być taka sytuacja - mówił wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.