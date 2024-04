Sensacyjne zmiany na Śląsku. Wiadomo, kto zastąpi Jerzego Buzka

Wieloletni eurodeputowany Jerzy Buzek nie będzie startował w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zastąpić ma go minister aktywów państwowych Borys Budka .

- Do tej pory naszym liderem i najlepszą osobą był pan premier Jerzy Buzek. Z racji tego, że nie będzie on kandydował to podjąłem się takiej roli. Pan premier Donald Tusk wyznaczył mnie do tego. Jeśli Rada Krajowa PO to zaakceptuje, to każdego wyzwania się podejmę - mówił Borys Budka. Polityk KO ma zostać liderem listy KO na Śląsku.