Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w środę podczas konferencji prasowej przypomniał, że wpłynął do Sejmu wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu .

Jak przekazał, wpłynął do niego odpis postanowienia TK z 17 kwietnia , którego "konkluzja jest następująca: ani marszałek Sejmu, ani Sejm, ani żadna z komisji, ani nikt w tym budynku nie ma prawa zajmować się z wnioskiem o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego ". - Dlaczego? Bo jest to surowo zakazane przez TK pani Julii Przyłębskiej - zaznaczył Hołownia.

"Będę procedował wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Glapińskiego"

- Trybunał Konstytucyjny wydając to postanowienie w sposób oczywisty przekroczył swoje uprawnienie - stwierdził marszałek. - Nie wykonam postanowienia, które nadesłała nam Julia Przyłębska - zapowiedział.

Marszałek Sejmu przekazał, że wniosek został skierowany w środę do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, która ma wydać opinię, czy wniosek powinien zostać odesłany do uzupełnienia "pewnych istotnych kwestii formalnych".

Szymon Hołownia: Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł

- Uważam, że (postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu - red.) powinno odbywać się bez żadnych wątpliwości formalnych, bez cienia wątpliwości prawnych - zaznaczył. - Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, my tutaj mówimy o bardzo ważnym organie państwa i procedurze - dodał.

Wybory do PE. Hołownia: Kandyduję i co teraz?

W trakcie konferencji prasowej marszałek Sejmu został zapytany o przygotowania Polski 2050 do wyborów do Parlamentu Europejskiego .

- Kadyduję i co teraz? - powiedział Szymon Hołownia. - Żartowałem - dodał, stwierdzając, że chciał zobaczyć reakcję dziennikarzy.

- Nikt u nas niczego nie musi. Nie przewiduję sytuacji, w której minister Agnieszka Buczyńska , Paulina Henning-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz , które mają tyle roboty, do której się zobowiązały, nagle po kilku miesiącach odmeldują się z rządu. Umówiłeś się na robotę, to ją skończ - zaznaczył.

Jak dodał, podejście dotyczące reperezentacji rządowej kandydyującej do PE wśród koalicjantów może być różne. - Ja wiem na co umawiałem się z naszymi ministrami. Są ministrowie, którzy umawiali się na dowiezienie jakiś tematów i na to, że w sztafecie zostaną zastąpieni - podkreślił.