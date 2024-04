O tym, że były marszałek Senatu stanie przed komisją śledczą, poinformował triumfalnie poseł PiS Waldemar Buda. "Prawdopodobna data to 15 maja! Pierwszy świadek z grupy, która blokowała wybory korespondencyjne i doprowadziła do straty 70 mln (złotych - red.)!" - stwierdził we wtorek za pośrednictwem platformy X polityk prawicy.