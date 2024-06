Podczas szczytu państw G7 w Apulii we Włoszech Xi Jinping zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że nie sprzeda Rosji żadnej broni. - Zobaczymy, czy jest przyzwoitym człowiekiem (...) Dał mi słowo - dodał prezydent Ukrainy. Z kolei Joe Biden, odnosząc się na wspólnej konferencji do słów Zełenskiego stwierdził, że Chiny "w rzeczywistości pomagają Rosji", ponieważ dostarczają jej technologię do produkcji broni.