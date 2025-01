Towarzyszyły im cztery izraelskie zakładniczki , które na oczach tłumów przekazane zostały wolontariuszom Czerwonego Krzyża . Była to druga wymiana w ramach rozejmu w Strefie Gazy. Poprzednia miała miejsce zaledwie kilka dni temu.

Strefa Gazy. Cztery izraelskie zakładniczki uwolnione przez Hamas

Zanim doszło do wymiany, w piątek Izrael potwierdził, że otrzymał listę nazwisk zakładników , którzy mają zostać uwolnieni i powrócić do swoich domów.

Jak podają media, uwolnione kobiety to 20-letnie Karina Ariev, Daniella Gilboa i Naama Levy oraz 19-letnia Liri Albag . Wszystkie były przetrzymywane w niewoli przez ponad 15 miesięcy, od ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku.

Kruche porozumienie w Strefie Gazy

W piątek członek biura politycznego Hamasu z siedzibą w Katarze Bassem Naim poinformował, że wysiedleni w wyniku wojny do południowej Gazy Palestyńczycy mogą powoli wracać do swoich domów na północy. Dzięki zawartemu rozejmowi możliwe było także dostarczenie do objętych wcześniej walkami terenów żywności, paliwa, pomocy medycznej i innej.