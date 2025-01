Zgodnie z doniesieniami medialnymi, Marco Rubio miał rozesłać do pracowników Departamentu Stanu i agencji pomocowej USAID memorandum, nakazujące wstrzymanie prac nad niemalże wszystkimi programami pomocy zagranicznej na 90 dni.

USA. Marco Rubio wstrzymuje pomoc dla Ukrainy

Powołując się na swoje źródła w obozie demokratów w amerykańskim Kongresie, PAP podaje, że ruch Rubio oznacza m.in. fatalne wieści dla Ukrainy , która ma stracić wsparcie zarówno wojskowe , jak i humanitarne oraz dostęp do szkoleń dla swoich żołnierzy.

- Prawie wszystko to jest pod nadzorem Departamentu Stanu, poza pomocą finansową, która przechodzi przez Bank Światowy. Ale jeśli, załóżmy to, ukraińska infrastruktura energetyczna zostałaby jutro uszkodzona w rosyjskim ostrzale, USA nie byłyby w stanie pomóc, by Ukraińcy nie zamarzli - powiedział rozmówca PAP.