Św. Tomasz urodził się w 1225 roku we włoskim zamku Roccasecca niedaleko Akwinu. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, która pragnęła, aby syn został benedyktynem. W tym celu wysłali pięcioletniego chłopca do opactwa Monte Cassino, ale po latach w głowie dorastającego Tomasza zrodził się inny plan.

W wieku 18 lat wstąpił do zakonu dominikanów . Jego rodzina nie była jednak z tego faktu zadowolona i zdecydowała się uwięzić go w domu aż na dwa lata . Miało to wpłynąć na jego decyzję, jednak mężczyzna był nieugięty. Z czasem rodzina była zmuszona zaakceptować jego wybór.

Św. Tomasz z Akwinu. Studia i nauczanie

Po ukończeniu studiów sam zajął się nauczaniem teologii w Kolonii . Po kilku latach przeniósł się do Paryża, gdzie na Sorbonie kontynuował swoją działalność. Jego wykłady cieszyły się ogromnym powodzeniem, a oryginalne podejście do zagadnień filozoficznych i teologicznych szybko przyniosły mu sławę.

Filozofia świętego Tomasza z Akwinu

Śmierć i kanonizacja świętego Tomasza z Akwinu

Zgodnie z jego życzeniem, pogrzeb był bardzo skromny. Duchowny został ogłoszony świętym 18 lipca 1323 roku przez papieża Jana XXII . Wydarzenie to miało miejsce zaledwie 49 lat po jego śmierci, co sprawia, że jego kanonizacja jest jednym z najszybszych procesów tego typu w całej historii Kościoła katolickiego.

Czy we wspomnienie św. Tomasza z Akwinu trzeba iść do kościoła?

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu wypada 28 stycznia, w 2025 r. będzie to wtorek. Święto to nie zalicza się do tzw. świąt nakazanych. Oznacza to, że tego dnia katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia w mszy świętej.