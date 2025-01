Słowacja. Masowe protesty przeciwko rządom Roberta Ficy

Swoje oskarżenia Fico powiązał z tajnym raportem krajowej służby szpiegowskiej (SIS), który we wtorek został przez niego przedstawiony w słowackim parlamencie.

- Widzimy strukturę, która chce te spotkania, te wiece wykorzystać przede wszystkim do ewentualnego starcia z siłami bezpieczeństwa państwa, aby jeszcze bardziej eskalować napięcia. Do dalszej agresji, a potem do realizacji planu, który dziś rozpowszechniają organizatorzy tych protestów - stwierdził w piątek Fico.