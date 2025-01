Miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii mierzą się ze skutkami ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, które doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego na wyspach. Ponad 1000 rejsów lotniczych zostało odwołanych, anulowane zostały też wszystkie usługi kolejowe i promowe . W związku z realnym zagrożeniem dla kierowców, zamknięto też wiele głównych dróg.

Gwałtowne podmuchy wiatru doprowadziły do przewrócenia 11 samochodów ciężarowych w Szkocji. Mieszkaniec irlandzkiego hrabstwa Donegal zmarł po tym, jak na jego auto spadły potężne konary drzewa , inny kierowca został ranny gdy drzewo przewróciło się na furgonetkę w Glasgow. Powalone drzewa i gruz zablokowały wiele dróg na Wyspach.

Sztorm Éowyn zbiera żniwo. Paraliż na Wyspach Brytyjskich

Władze Wielkiej Brytanii i Irlandii zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach , podkreślając że zjawiska pogodowe mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Niestety, nawet ci, którzy zastosowali się do próśb, odczuli skutki pogodowej zawieruchy. Burza pozbawiła bowiem prądu prawie 100 tys. domostw . Wiele firm i zdecydowana większość szkół działających w Irlandii Północnej i Szkocji przestała funkcjonować.

W piątek po południu wiatr w niektórych częściach Szkocji wiał z prędkością 160 km/h . W Irlandii osiągnął w porywach 183 km/h , co jest rekordem w kraju od czasu rozpoczęcia pomiarów.

Rekordowe porywy wiatru doprowadzają do poważnych zniszczeń

Pierwszy minister Szkocji John Swinney poinformował, że przywrócenie do normalności podstawowych usług, komunikacji kolejowej i udrożnienia dróg zajmie przynajmniej kilka dni . Jego odpowiedniczka w Irlandii Północnej Michelle O'Neill stwierdziła w poniedziałek rano, że region znalazł się w "oku cyklonu".

- Skala burzy, poziom wiatru, którego doświadczyliśmy na całej wyspie, to jest coś, czego nigdy wcześniej nie widziano - mówiła polityczka, cytowana przez "The Guardian".

Sztorm Éowyn doprowadził do zjawiska definiowanego przez meteorologów mianem bomby pogodowej. Powstaje ona wówczas, gdy ciśnienie w centrum burzy spada o co najmniej 24 mbar w ciągu doby. W związku z zasysanym powietrzem, następuje gwałtowne nasilenie burzy, co skutkuje gwałtownymi i niezwykle silnymi porywami wiatru.