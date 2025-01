Straż Graniczna otworzyła rekrutację i chce zatrudnić 450 osób do ochrony dwóch odcinków wschodniej granicy Polski. Nowa formacja będzie oparta na służbie kontraktowej na okres od trzech do pięciu lat. Co istotne, w rekrutacji uczestniczyć mogą osoby dotychczas niezwiązane z siłami porządkowymi, a także zwolnieni funkcjonariusze SG.