39 procent - tylu obywateli według najnowszego badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii nie ufa Wołodymyrowi Zełenskiemu. To zdecydowanie najwyższy negatywny wynik prezydenta Ukrainy od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji. Dla porównania, na początku wojny brak zaufania do głowy państwa wyrażało zaledwie 7 procent badanych, a na przeciwległym biegunie znajdowało się 90 procent ankietowanych.

Z miesiąca na miesiąc Zełenski traci poparcie wśród obywateli swojego kraju, co spowodowane jest m.in. głośnymi aferami korupcyjnymi w armii i na wysokich szczeblach rządowych. Sytuacji nie pomogły zmiany ministrów i wiceministrów, a także wymiana dowódców wojskowych, w tym naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Problemów nie brakuje także w polityce międzynarodowej. Polityczni komentatorzy coraz głośniej krytykują działania prezydenta Ukrainy i w konsekwencji zmiany nastawienia do pomocy Ukrainie w sąsiednich krajach.



Polityczne problemy Wołodymyra Zełenskiego. Chce być "najpiękniejszym i najbardziej sprawiedliwym"

W ukraińskich mediach często trafić można na komentarze ekspertów, którzy mówią o "poważnym kryzysie władzy w Ukrainie". Ich zdaniem po blisko trzech latach wojny Wołodymyr Zełenski traci swoją pozycję absolutnego bohatera, a obywatele zaczynają patrzeć na niego jak na każdego innego polityka.

O ocenę sytuacji zapytaliśmy przedstawicielkę opozycyjnej partii Europejska Solidarność Sofiję Fedynę. Zdaniem polityk, rankingi prezentowane przez ośrodki badawcze nie są wiarygodne i pokazują zakłamany obraz. Reklama

- Uważam, że negatywny stosunek (do Zełenskiego - red.) ma zdecydowanie więcej obywateli. Jeszcze więcej niezadowolenia jest wobec polityków partii Sługa Narodu, których do władzy doprowadził Zełenski. W tym przypadku spadek poparcia jest ogromny, To związane jest też z tym, że sam Zełenski zrzuca na nich całą odpowiedzialność (za skandale - red.), żeby samemu pozostać "najpiękniejszym i najbardziej sprawiedliwym" - przekonuje.

- Nie należy mówić o kryzysie władzy, ale o powszechnym kryzysie całej instytucji państwowej. Jest to wynik tego, że na początku wojny nie stworzono "rządu jedności narodowej". Teraz, niestety, trzeba już zastanowić się nad utworzeniem "rządu ratunku narodowego". We władzach nie mogą być ludzie lojalni tylko wobec "Bankowej" (ukraińskiego Pałacu Prezydenckiego - red.), ale tacy, którzy profesjonalnie podejdą do rozwiązania problemów. Będą musieli podejmować niepopularne decyzje, które pomogą uratować kraj przed katastrofą - dodaje.

Na inny problem, w kontekście zaufania wobec Wołodymyra Zełenskiego i jego otoczenia, zwraca uwagę Wołodymyr Ariew. Parlamentarzysta, wcześniej dziennikarz telewizji informacyjnej "5 Kanał" zauważa, że negatywny stosunek wobec prezydenta ma swoje podłoże w decyzjach związanych z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Reklama

- Na spadek zaufania ma wpływ kwestia niesprawiedliwości w mobilizacji do wojska. Widać doskonale, że rodziny ludzi związanych z władzą są bezpieczne, wśród nich nie ma osób, które są powoływane i trafiają na front. Innych obywateli siłą wpycha się do specjalnych busów, stąd nawet powstało określenie "busyfikacja" - podkreśla polityk.



"To wręcz chamstwo". Opozycja krytycznie o polityce międzynarodowej Wołodymyra Zełenskiego

W dalszej części dyskusji rozmówcy Interii zapytani zostali o sposób prowadzenia międzynarodowej dyplomacji przez prezydenta Ukrainy i jego najbliższych współpracowników. Niedawno Wołodymyr Zełenski pojawił się z wizytą w Polsce, gdzie spotkał się między innymi z kandydatem w wyborach prezydenckich Rafałem Trzaskowskim.

W późniejszej w rozmowie z mediami Zełenski nie powstrzymał się od krytyki innego kandydata, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, Karola Nawrockiego, który został oskarżony o antyukraińskie nastawienie.

Zdaniem Wołodymyra Ariewa błędy ukraińskiej polityki zagranicznej od pewnego czasu znacząco utrudniają budowanie relacji z krajami sąsiedzkimi, a to finalnie prowadzi do coraz mniejszej pomocy militarnej. Reklama

- To było bardzo złe zachowanie (krytyka Karola Nawrockiego - red.). Absolutnie nie ominiemy tego tematu w trakcie posiedzeń Rady Najwyższej. Prezydent nigdy nie powinien wtrącać się w wybory w innym kraju, nie mówiąc już o wspieraniu któregoś z kandydatów. Zełenski po prostu nie rozumie dyplomacji, zachowuje się jak "krzyworodzki pacanczyk" (negatywne określenie bliskie "dresiarzowi" - red.) który nie potrafi zachować emocji. On poszedł w tym przypadku na rękę Moskwie, wprowadzając kolejny problem w kontakty polsko-ukraińskie. To jest działanie po prostu przeciwko interesowi Ukrainy - tłumaczy, wyraźnie zdenerwowany parlamentarzysta.

Jeszcze bardziej krytycznie o działaniach prezydenta Ukrainy wypowiedziała się, w rozmowie z Interią, Sofija Fedyna. Ukraińska piosenkarka, obecnie polityk, nie ma wątpliwości, że postawa Wołodymyra Zełenskiego odbierana jest przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej jako wyraz braku wdzięczności za pomoc, której udzielono od początku rosyjskiej agresji.

- To co odbywa się wobec przedstawicieli innych państw to nie są błędne decyzje, ale wręcz chamstwo. Zawsze musimy pamiętać i szanować, jakiej pomocy nam udzielono, bo bez niej byśmy nie przetrwali. Reklama

Kończąc rozmowę, Wołodymyr Ariew zdecydował się przedstawić, jego zdaniem, największy problem prezydenta Ukrainy, który finalnie doprowadzi do jego politycznego upadku.



- Zełenski nikogo nie słucha, robi tylko tak, jak sobie wymyślił. Do tej pory nie ma nikogo, w jego otoczeniu, kto wytłumaczyłby mu, że trzeba zmienić sposób uprawiania polityki międzynarodowej z emocjonalnej i agresywnej na profesjonalną - podsumował.

