"Jeśli wkrótce nie zawrzemy porozumienia, nie będę miał innego wyboru , jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym " - podkreślił prezydent USA we wpisie. Republikanin stwierdził również, że "czas zawrzeć umowę" , aby nie tracić więcej żyć.

Jednak słowa Trumpa nie zrobiły wrażenia na Rosji i wydaje się, że nie zachęciły jej do szybkiego przystąpienia do rozmów pokojowych. Rzecznik Kreml a Dmitrij Pieskow nadmienił, że "nie widzą w tym niczego nowego". Tymczasem, jak podkreśla "Wall Street Journal", otoczenie Władimira Putina ma powody, aby uważać groźby presji ekonomicznej na Moskwę, za puste .

Wojna w Ukrainie. Trump ma ultimatum dla Putina. Rosja się tym nie przejęła

Co więcej, Rosja traci także na płaszczyźnie ekonomicznej - kraj przeznacza znaczne środki na cele militarne oraz na zachęcanie ochotników do wstąpienia do armii i dołączenia do walk na froncie. "Chociaż Rosja traci gotówkę i ludzi, analitycy twierdzą, że ma ich wystarczająco dużo, aby kontynuować walkę i mieć przewagę" - oceniono w publikacji amerykańskiej gazety.