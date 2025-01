Niecały tydzień po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA Wołodymyr Zełenski postanowił odnieść się do jego słów, w których amerykański przywódca oznajmił, że Władimir Putin musi skończyć wojnę przeciwko Ukrainie , bo inaczej będzie "gorzej".

- Kiedy Trump mówi "gorzej", chodzi mu o to, że gorzej dla Rosji - wyjaśnił Zełenski, dodając, iż ważne, aby tego typu komunikat popłynął do rosyjskiego prezydenta "od silnej osoby".

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Trump nie ma jasnych planów zakończenia wojny

Mimo zapewnień Donalda Trumpa, który jeszcze do niedawna z całą pewnością mówił, że uda mu się zakończyć wojnę w Ukrainie, prezydent Ukrainy wątpi w te zapewnienia . Zdaniem Zełenskiego, Trump nie ma "jasnych, szczegółowych" planów zakończenia ukraińsko-rosyjskiego konfliktu.

- Prawie wszystko zależy od tego, co możemy uzyskać my Ukraińcy, by się chronić, byśmy nie popełnili znów błędów z przeszłości, i od Putina, czy chce zatrzymać inwazję - twierdzi prezydent Ukrainy, zastrzegając, że w jego opinii Putin wcale tego nie chce.