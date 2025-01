Podatek od psa należy do opłat regulowanych ustawą o opłatach i podatkach lokalnych. To do kas gminnych spływają pieniądze za posiadanie czworonoga. Z tego też powodu samorządy lokalne ustalają nie tylko wysokość opłaty, ale również określają, kto jest z niej zwolniony.

Choć wysokość opłaty za posiadanie psa określa gmina, nie ma ona w tym zakresie pełnej dowolności. Obowiązuje tu limit określany przez Ministerstwo Finansów. W roku 2025 stawki podatku za psa nie mogą przekroczyć 178,26 zł na cały rok. Maksymalna opłata wzrosła więc w porównaniu do roku ubiegłego o niecałe 5 złotych. Opłata obowiązuje za każdego psa, ale niektóre gminy wprowadzają ulgi na kolejne czworonogi. Reklama

Podatek za psa jest de facto opłatą samorządową i nie wszystkie gminy muszą się na nią decydować. Zrezygnowały z niej na przykład takie miasta jak Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań czy Gdańsk. Przed uiszczeniem opłaty warto się zorientować, w jakiej wysokości i czy w ogóle pobiera ją gmina.

Można to zrobić, dzwoniąc do urzędu, wiele samorządów zamieszcza też takie informacje na swoich stronach internetowych. Gminy, które pobierają taką opłatę zwykle wprowadzają minimalne stawki, np. 20-30 zł w skali roku.

Jaka kara za niezapłacenie podatku za psa?

Mieszkańcy gmin, w których obowiązuje opłata muszą się liczyć z konsekwencjami w razie jej niezapłacenia. Gmina może naliczyć odsetki za zwłokę, wszcząć postępowanie egzekucyjne i obciążyć jego kosztami opornego podatnika.

Warto więc sprawdzić obowiązujące decyzje władz lokalnych i dopełnić tego obowiązku. Podatek można uiścić w kasie urzędu gminy lub miasta, u inkasenta bądź przelewem na podane przez gminę konto.

Termin, w którym należy to zrobić, określają lokalne władze, zazwyczaj to czas do 30 kwietnia. Reklama

Kto jest zwolniony z opłaty za psa?

Nie wszyscy mają obowiązek płacić podatek za posiadanie czworonoga. Niektóre grupy osób są zwolnione z opłaty ustawowo. Kto jest zwolniony z opłaty za psa?

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie płacą podatku za jednego psa;

Osoby niepełnosprawne o lekkim stopniu niepełnosprawności nie płacą podatku za psa asystującego;

Seniorzy powyżej 65. roku życia samodzielnie prowadzący gospodarstwo domowe nie płacą podatku za jednego psa;

Rolnicy płacący podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 hektar są zwolnieni z opłaty za dwa psy, płacą podatek od trzeciego i każdego kolejnego.

Warto jednak sprawdzać przepisy obowiązujące w poszczególnych gminach , bo one również mają prawo do wskazania osób zwolnionych z tej opłaty. W niektórych miejscowościach nie trzeba płacić podatku za psa ze schroniska lub takiego, który posiada czip. Inne wprowadzają zasadę, by zwolnić z niego właścicieli zwierząt wykastrowanych.

Źródło: Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych