Wołodymyr Zełenski gościł w sobotę we Włoszech , gdzie brał udział w Thea Forum w Cernobbio. W czasie swojego wystąpienia ogłosił, że opracował swój plan pokojowy , który może doprowadzić do zakończenia wojny.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski ma plan pokojowy, poznają go trzy osoby

Zełenski dodał, że nikt do tej pory nie zapoznał się jeszcze z jego pomysłem. Jako pierwszy poznać ma go już wkrótce obecny prezydent USA Joe Biden. W tym miesiącu przywódca planuje przedstawić go także kandydatom do urzędu: Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi.