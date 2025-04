Niemieccy politycy krytykują Donalda Trumpa. "To nie do przyjęcia dla Europy"

Niemieccy politycy krytykują porozumienie zaproponowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa w celu zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. - Ta umowa, to akt kapitulacji Ukrainy - przekazał niemiecki polityk z chadeckiej CDU. Z kolei przewodnicząca komisji obrony PE z niemieckiej liberalnej FDP uznała, iż "to dowód na to, że Amerykanie nie są naszymi przyjaciółmi".