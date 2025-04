Rektor oskarżany o nadużycia. Ministerstwo domaga się wyjaśnień

Dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili w czwartek, że rektor Uniwersytetu w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina wysyłał do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.

WP informowała, że prorektor ds. innowacji i współpracy dr hab. Malina Kaszuba, profesor uczelni, miała wysłać do ok. 400 pracowników Uniwersytetu w Siedlcach wulgarny wiersz. Miała to być odpowiedź na głosy krytyki po tym, jak prorektorce i sekretarce rektora przyznano uczelniane działki.