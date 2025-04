Napięcie w spornym regionie rośnie. "Będzie to akt wojny"

Zaledwie kilka godzin wcześniej - jak pisaliśmy w Interii - władze Indii zamknęły granicę z Pakistanem. Była to reakcja na wtorkowy atak terrorystycznego na turystów w Kaszmirze - spornym regionie, do którego prawa roszczą sobie oba państwa. Zginęło w nim co najmniej 20 osób, a media zwracają uwagę, że jest to najbardziej śmiertelny atak od strzelaniny w Bombaju w 2008 roku.