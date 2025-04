Zełenski grzmi po ataku Rosji. Cyniczna reakcja Zacharowej

Przywódca Ukrainy stwierdził, że potężny atak Rosji na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek to element presji , jaką Moskwa chce wywierać na Stany Zjednoczone.

Wołodymyr Zełenski odniósł się także do zarzutów Donalda Trumpa, który oskarżył go o odrzucenie opcji uznania okupacji Krymu. - To stwierdzenie jest bardzo szkodliwe dla negocjacji pokojowych z Rosją, ponieważ Krym został utracony lata temu - napisał w sieci Donald Trump.