Użył gazu wobec Barbary Nowackiej. Policjant usłyszał zarzuty

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie został w czwartek ogłoszony zarzut policjantowi Dawidowi B . podejrzanemu o to, że w czasie zabezpieczania manifestacji pod nazwą "W imię Matki, Córki i Siostry" użył wobec posłanki Barbary Nowackiej gazu pieprzowego niezgodnie z prawem.

"Przemieszczając się w kordonie policji, przechodząc obok posłanki na Sejm RP Barbary Nowackiej, funkcjonariusz wystąpił z pierwszego szeregu tyraliery, przez co doprowadził do chwilowego złamania ciągłości jej linii, a następnie skierował się w kierunku posłanki na Sejm RP Barbary Nowackiej i indywidualnie trzykrotnie użył wobec niej środek przymusu bezpośredniego w postaci środka obezwładniającego, tj. ręcznego miotacza gazu pieprzowego, kierując go w jej twarz z odległości mniejszej niż pół metra" - opisał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoni Skiba.