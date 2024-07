- Cierpliwość, wsparcie i presja dyplomatyczna to trzy czynniki sprawiedliwego zakończenia wojny z Rosją - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy zarejestrowanej 26 lipca w pałacu prezydenckim w Kijowie.

- Jeśli USA i kraje europejskie utrzymają jedność, będzie to przejaw dodatkowej presji. Pokaże to Moskwie , że nie ma szans - dodał.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o planie pokojowym: Będzie gotowy do końca listopada

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nie może odpowiedzieć pozytywnie na wezwania do zawieszenia broni w sytuacji, gdy Rosja nadal okupuje część ukraińskiego terytorium . Jak poinformował, Kijów rozpoczyna szczegółowe dyskusje z krajami trzecimi na temat m.in. integralności terytorialnej Ukrainy w celu opracowania planu działania na rzecz pokoju.

- Powierzyłem to zadanie administracji prezydenta i zespołom dyplomatycznym. Plan będzie gotowy do końca listopada - oznajmił prezydent Ukrainy.

W tym kontekście przypomniał, że Chiny były nieobecne na szczycie pokojowym , który odbył się w czerwcu w Szwajcarii . - Chiny nas jednak nie zaatakowały, więc nie możemy ich do tego zmusić (udziału w podobnych przedsięwzięciach - red.) - podkreślił Zełenski.

Odnosząc się do coraz bliższych relacji ChRL z Rosją, powiedział: - Chcę usłyszeć, o czym rozmawiają Chiny i jakie sygnały wysyłają. Jesteśmy gotowi na spotkanie z Chinami. Jesteśmy gotowi wysłuchać ich propozycji. Jednocześnie zaznaczył, że będzie usiłował wywrzeć wpływ na Pekin poprzez kraje UE , które mają powiązania gospodarcze z Chinami. Prezydent ocenił, że takie państwa powinny odegrać aktywną rolę w procesie pokojowym.

Zełenski ujawnił również, że podczas rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem, przeprowadzonej 19 lipca, powiedział kandydatowi republikanów na prezydenta USA, że Władimir Putin jest "mordercą" Ukrainy. - Trzeba zrozumieć, z kim mamy do czynienia. Bardzo ważne jest, aby Trump to zrozumiał - przyznał w wywiadzie dla NHK. Dodał, że zaprosił Trumpa do odwiedzenia Ukrainy, aby "zobaczył na własne oczy", jak wygląda sytuacja w tym kraju.