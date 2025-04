Rodzina miała wobec niej inne plany - chcieli, by wyszła dobrze za mąż. Katarzyna jednak postanowiła inaczej i, koniec końców, postawiła na swoim . Po latach nacisków rodzice pozwolili jej na życie poświęcone modlitwie i służbie innym. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu Dominikańskiego , choć nie była mniszką w ścisłym znaczeniu tego słowa - mieszkała w domu, pomagała ubogim i chorym , a jednocześnie prowadziła życie pełne wyrzeczeń i mistycznych doświadczeń.

Choć nie umiała pisać ani czytać, jej słowa miały ogromną moc . Dyktowała listy do papieży, kardynałów i władców, namawiając ich do pokoju i reformy Kościoła.

Była jedną z głównych postaci, które przekonały papieża Grzegorza XI do powrotu z Awinionu do Rzymu w 1377 roku. To wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla historii Kościoła - papież po kilkudziesięciu latach przeniósł swoją stolicę z powrotem do Wiecznego Miasta, kończąc tzw. "niewolę awiniońską".