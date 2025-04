To musiał być bardzo ponury dzień w Paryżu . Ponury i pełen emocji. 18 marca 1314 roku na Ile de Javiaux - niewielkiej wyspie na Sekwanie, ustawiono stos. Jak wiemy ze średniowiecznych kronik, w drewnianą konstrukcję był wbity pal. Przywiązano do niego dwie osoby.

Kiedy Jakub de Molay umierał w płomieniach na stosie, miał wypowiedzieć klątwę. Odrzucił oskarżenia wobec jego osoby, zakonu i oświadczył, że jeśli templariusze są niewinni, to papież ma stanąć przed "sądem Bożym" w ciągu 40 dni.

Ten moment to apogeum sporu zakonu i króla Francji Filipa IV Pięknego. Władca zmagał się z ogromnymi problemami finansowymi. Jego decyzje doprowadziła do potrojenia cen podstawowych produktów we Francji. Filip bardzo potrzebował pieniędzy.