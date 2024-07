Orban proponował zawieszenie broni. Błyskawiczna reakcja Putina

Nie milkną echa wizyty Viktora Orbana w Kijowie. Węgierski premier miał jednak propozycję dla Wołodymyra Zełenskiego, która dotyczy zawieszenia broni w relacjach z Rosją. To - jego zdaniem - miałoby przybliżyć oba walczące ze sobą kraje do pokoju. Wspomniał również o nieporozumieniach, które pojawiały się pomiędzy krajami. Jego zdaniem teraz jest czas, by skupić się na przyszłości.

Do słów Orbana odniósł się w czwartek Władimir Putin. Reklama

Ukraina. Orban proponował zawieszenie broni. Jest reakcja Putina

- Musimy zadbać, by druga strona (Ukraina - red.) zgodziła się na podjęcie kroków, które będą nieodwracalne i akceptowalne dla Rosji - powiedział rosyjski przywódca na konferencji prasowej po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, który zorganizowano w stolicy Kazachstanu Astanie. - Zawieszenie broni bez osiągnięcia porozumienia jest niemożliwe - dodał.

Stwierdził także, że nie ma sensu, aby Rosja próbowała odwoływać się do ukraińskiego parlamentu w sprawie pomysłów Moskwy na zakończenie konfliktu między obydwoma krajami.

Putin zgodnie z linią Kremla powtórzył, że Rosja "nigdy nie odmówiła negocjacji", ale zakończenie konfliktu z pomocą mediatorów "wydaje się mało prawdopodobne". - Nie znam oczywiście możliwych propozycji Donalda Trumpa. I to jest oczywiście kluczowe pytanie. Ale nie mam wątpliwości, że mówi o tym szczerze. I będziemy go wspierać - powiedział Putin, odnosząc się do zapowiedzi byłego gospodarza Białego Domu, który rywalizuje z Joe Biden w wyborach prezydenckich w USA. Reklama

Następnie stwierdził, że Rosja "jest gotowa na dialog z USA", ale nie ma nadziei na "konstruktywny dialog" między Moskwą a Waszyngtonem do czasu amerykańskich wyborów.

Media: Władimir Putin spotka się z Viktorem Orbanem

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do bezpośredniego spotkania Putin-Orban. Według Szabolcsa Panyiego, dziennikarza portalu śledczego VSquare, powołującego się na kilka niezależnych źródeł zachodnich, do spotkania przywódców ma dojść w Moskwie w piątek.

Informację tę potwierdził również portal Radia Wolna Europa, opierając się z kolei na węgierskich źródłach rządowych.

W czerwcu Putin powiedział, że Rosja zakończy wojnę na Ukrainie tylko wtedy, gdy Kijów zgodzi się porzucić swoje ambicje wstąpienia do NATO i oddać w całości cztery obwody, do których pretensje rości Moskwa. Z kolei Ukraina i państwa Zachodu zwracają uwagę, że zakończenie wojny zależy tylko i wyłącznie od jednej decyzji Putina i wycofania wojsk rosyjskich z okupowanych terenów.

W Astanie zakończył się dwudniowy szczyt przywódców Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Udział w nim wzięło ponad 10 tys. delegatów, w tym kilkunastu przywódców państw. Pojawili się m.in. przewodniczący ChRL Xi Jinping, Alaksandr Łukaszenka, prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew oraz Turcji - Recep Tayyip Erdogan. Obecni byli także szefowie organizacji międzynarodowych, w tym sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Jednym z głównych punktów programu było przyjęcie w szeregi organizacji Białorusi, która dotąd miała status obserwatora. Reklama

