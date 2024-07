Viktor Orban zmienia taktykę. "To może otworzyć mu drzwi"

Moskwa prawdopodobnie otrzymała wcześniej sygnał polityczny, że Orban zmieni nieco swoją retorykę w stosunku do Ukrainy - tak portal Telex skomentował wtorkową wizytę Viktora Orbana w Kijowie. Jak oceniono, wizyta premiera Węgier może go zatem zbliżyć do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Zachodu bez konieczności rezygnacji z dobrych stosunków z Rosją.