- Dzięki temu, że przyznajemy Nagrodę w dwóch kategoriach: lokalnej i ogólnopolskiej, mamy dostęp do projektów realizowanych na wielką skalę, jak i do tych mniejszych, zmieniających środowisko lokalne - tłumaczy dr Katarzyna Młynek, przewodnicząca kapituły wewnętrznej Nagrody Przewroty, dyrektorka ds. edukacji i komunikacji naukowej Centrum Nauki Kopernik. - Widzimy wielkie zaangażowanie oraz ogrom pracy, jaki cała rzesza ludzi wkłada w zmianę edukacji w Polsce - dodaje.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dokonania zmian w systemie edukacji - tak, by system ten przygotowywał młode osoby do mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata, takimi jak kryzys klimatyczny, rosnące nierówności czy rozwój technologii. "Otwarci na zmianę" to inicjatywa tworząca przestrzeń do dyskusji o przyszłości edukacji i konieczności dostosowania jej do nowych wyzwań.