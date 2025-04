Podkreśla, że teraz nawet te pacjentki, które wcześniej były wykluczone ekonomicznie z możliwości zaszczepienia się, mogą to zrobić. - Część z pacjentek rezygnowała ze względów ekonomicznych. I było to coś, co mnie bardzo bolało, bo to grupa świadomych kobiet, które trafiają do mnie, żeby być pod dobrą opieką, a do tej pory nie mogły skorzystać z wszystkich moich zaleceń. Dobrze, że to się zmieniło - przyznaje prof. Socha.