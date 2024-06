- Nie mielibyśmy teraz wojny, gdyby Angela Merkel nadal była kanclerzem - przekazał w wywiadzie dla niemieckiej grupy medialnej Funke premier Węgier Viktor Orban. - Zrobiłaby to, co zrobiła po rosyjskiej okupacji Krymu: izolowałaby konflikt, a nie umiędzynarodowiła go - wyjaśnił. Dodał również, że "jeśli Europejczycy chcą nadążyć za Amerykanami, to muszą znów stać się wielcy".