"Wczoraj grupa licząca 22 osoby niszcząc barierę techniczną przedostała się do Polski. Nowym elementem jest to, że pięć osób pozostało po stronie białoruskiej i rzucając kamieniami w polskie patrole jednocześnie nagrywało nielegalne przekraczanie granicy. Niewykluczone, że filmy zostaną wykorzystane do prowadzonej przez stronę białoruską i organizatorów tego procederu propagandy, jakoby granicę naszego państwa można łatwo pokonać" - napisał Dobrzyński.