Po kilku bardzo ciepłych, słonecznych dniach do kraju n adciągnęły masy bardzo zimnego powietrza znad Arktyki .

"Dosłownie z dnia na dzień przeniesie to nas z powrotem do zimy, która wciąż wraca jak najgorszy koszmar" - pisze portal TwojaPogoda.pl.

Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują do sobotniego wieczora.

"Porywy wiatru na zachodzie do 60 km/h, na pozostałym obszarze do 80 km/h, a w górach do 90 km/h" - informuje IMGW.