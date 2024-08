Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zabrał głos w swoich mediach społecznościowych, gdzie odniósł się do ukraińskiego ataku na obwód kurski oraz potencjalnych rozmów pokojowych.

Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że niedawno pojawiło się "jedno niebezpieczeństwo" , związane z trwającą wojną. "To pułapka negocjacyjna, w którą może wpaść nasz kraj, jeśli wystąpią pewne okoliczności" - napisał propagandysta Władimira Putina .

Atak Ukrainy na obwód kurski. Ofensywa trwa od ponad dwóch tygodni

- Operacja ta stała się największą inwestycją w procesie wyzwalania Ukrainek i Ukraińców z niewoli rosyjskiej. W jednej operacji przejęliśmy już największą liczbę jeńców rosyjskich i to znaczący wynik. To jest jeden z naszych celów, nasze działania są kontynuowane - zapewnił we wtorek Wołodymyr Zełenski, mówiąc o sytuacji jego armii na terytorium Rosji.