Szwedzka Administracja Transportu przekazała w komunikacie, że w sobotę na drogach E4 i E18 doszło do dwóch poważnych wypadków drogowych. W pierwszym w godzinach porannych w pobliżu Björklinge zderzyło się kilka pojazdów. Drugi okazał się o wiele poważniejszy - był to największy w historii kraju karambol.

Karambol w Szwecji. Zderzyło się ponad 100 aut

Ostatecznie liczba poszkodowanych w różnym stopniu (części osób pomocy udzielono na miejscu) wzrosła do ponad 100.

Uprzątniecie pojazdów zajęło służbom kilkanaście godzin. Niektóre auta zakleszczone były między ciężarówkami i przyczepami lub zawisły na barierkach. Po wypadku droga E18 była zablokowana w obu kierunkach do północy.

W tym tygodniu drogowcy wrócą do pracy przy naprawie uszkodzonej podczas karambolu bariery na E18.

Ślisko na drogach w Szwecji. Przed karambolem nie było ostrzeżeń

Przed wypadkiem wydano żółte ostrzeżenie pogodowe dotyczące opadów śniegu w rejonie E4, ostrzeżeń takich nie było jednak dla obszaru wzdłuż E18, gdzie doszło do karambolu.

Po zdarzeniu Szwedzka Administracja Transportu apelowała do użytkowników dróg, aby nie wybierali się w podróż trasami, gdzie doszło do zdarzenia, chyba że jest to konieczne. Ostrzegano, że drogi mogą być śliskie pomimo trwających działań służb.