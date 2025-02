- To mi przypomina czasy Gierka, kiedy też epatowano publiczność, jakie to będą konkretne inwestycje - powiedział w programie "Najważniejsze pytania" na antenie Polsat News prof. Leszek Balcerowicz. W ten sposób komentował zapowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczące inwestycji gospodarczych. Były minister finansów skrytykował również model państwowej kolei, nazywając go "pokłosiem socjalizmu".