Co najmniej kilkanaście chińskich firm aktywnie działa na okupowanych przez Rosję terenach wschodniej Ukrainy - podał ukraiński portal The New Voice of Ukraine. Dodano, że Rosjanie nie mają obecnie wystarczających pieniędzy, by rozwijać te regiony, dlatego zachęcają do inwestycji Chińczyków. Obecność tego biznesu może z kolei przysłużyć się konsolidacji rosyjskiej kontroli w tych regionach.