- To wspaniale, że Ukraina jest pierwszym miejscem, do którego przyjechał premier Tusk - mówił na wspólnej konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . - Dziękuję panu premierowi, przedstawicielowi narodu, który nas wspiera, za całą pomoc - dodał.

Donald Tusk z wizytą w Kijowie. Rozmowy o "wspólnych zakupach broni"

Ukraiński przywódca odniósł się także do sytuacji na granicy z Polską. - Rozumiemy, co do tego doprowadziło, ale musimy pamiętać o zagrożeniu, przed którym stoimy. Rozmawialiśmy, że na poziomie rządów możemy rozwiązać wszystkie problemy - dodał.