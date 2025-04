Minister Siekierski przyjechał w sobotę na polsko-słowacką granicę w Barwinku, gdzie w związku z zagrożeniem pryszczycą dyżuruje służba weterynaryjna, straż graniczna i policja. Na przejściu ustawiona jest bramka dezynfekcyjna i maty. To jedno z trzech przejść granicznych na Podkarpaciu, gdzie odkażane są wszystkie transporty zwierząt i chłodnie z żywnością, które jadą od strony Słowacji.

- Dochodzą informacje, że są próby przemycania zwierząt w różnych miejscach , poza przejściami. To niesie duże zagrożenie. Jeżeli pojawiłaby się u nas pryszczyca, to tysiące zwierząt trzeba będzie zlikwidować - powiedział minister Siekierski.

- Potrzeba wyczulenia społecznego, aby potępić wszystkie niewłaściwe zachowania . Będą wysokie kary za przekroczenia, łączenie z wnioskami do sądu. To jest wyjątkowo duże niebezpieczeństwo, stąd działania ze strony służb państwa będą bardzo zdecydowane - poinformował na granicy Siekierski.

Przy okazji minister przypomniał, że gdy pryszczyca pojawiła się w 2001 roku w Wielkiej Brytanii, wybito tam ponad sześć milionów sztuk bydła. - To kosztowało 8,5 miliarda funtów. To (pryszczyca - red.) jest wielkie zagrożenie, to są wielkie koszty i wielkie straty w handlu - dodał szef resortu rolnictwa.