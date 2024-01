"W związku z pojawiającymi się w mediach niesprawdzonymi informacjami o napływie ukraińskiego zboża do Polski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zakaz importu zboża z Ukrainy cały czas obowiązuje . Będzie on utrzymany do momentu wypracowania w ramach UE odpowiednich mechanizmów, które zapewnią ochronę naszego rynku" - przekazuje w serwisie X (dawniej Twitter) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ukraińskie zboże zalewa Polskę?

"Co na to wiceminister Kołodziejczak, który tak wrzeszczał w interesie polskich rolników? Panie Kołodziejczak, niechże się pan wypowie. Prawda to, czy ja zmyślam? Pozwoliliście od 15 stycznia na bezkarny i bezlimitowy napływ płodów ukraińskich do Polski czy nie? Proste pytanie Kołodziejczak. No kogutku, zapiejesz, czy nie?" - dopytywał Gadowski. Nagranie obejrzano blisko 200 tys. razy.