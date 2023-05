W ostatnim zestawieniu Donald Tusk nie miał sobie równych i zepchnął z pozycji lidera Sławomira Mentzena. Szef Nowej Nadziei nie dał jednak o sobie zapomnieć, ponieważ był bohaterem TikToka Konfederacji, która zdobyła najwięcej wyświetleń pod pojedynczym filmikiem wśród partii politycznych w ubiegłym tygodniu.

Reklama

Tym razem sytuacja rysuje się niemal identycznie jak ostatnio. Niemal, ponieważ w najnowszej klasyfikacji Interii pojawił się debiutant.

Wybory parlamentarne 2023. Tusk ponownie przez Mentzenem na TikToku

Najbardziej popularny materiał na politycznym TikToku w ubiegłym tygodniu opublikował Donald Tusk, który nazwał Mateusza Morawieckiego "bambikiem".

Nagranie zostało nakręcone w ubiegły czwartek, lecz doczekało się publikacji w piątek, dzięki czemu kwalifikuje się do odnotowania w naszym zestawieniu. Podczas spotkania z wyborcami w Słupsku lider PO powiedział, że premier postanowił uroczyście otworzyć przeprawę przez Dunajec, która jest "otwarta od pół roku".

- Żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj - skwitował Tusk w krótkim filmiku. Słowa szefa Platformy Obywatelskiej, jakie wywołały niemałe zamieszanie w debacie publicznej, zdobyły łącznie 1,4 mln wyświetleń. To drugie z rzędu zwycięstwo Donalda Tuska.

TikTok

Na drugim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen, który zapytał internautów na co by wydali 250 tys. złotych. Lider Nowej Nadziei udał się specjalnie na Plac Pięciu Rogów w Warszawie, by pokazać postawione tam - jak stwierdził polityk - niedawno postawione przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego niebieskie jajo.

- Dlatego podatki powinny być niskie i proste, żeby politycy nie wydawali waszych pieniędzy na głupoty - skwitował Mentzen. Rolkę odtworzono 845,2 tys. razy.

TikTok

Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami w tym zestawianiu nie opisujemy w szczegółach kolejnych pozycji, ponieważ liczba wyświetleń pozostałych materiałów ani nie przekroczyła miliona wyświetleń, ani nie była jakkolwiek zbliżona do drugiej pozycji.

Partie polityczne na TikToku. Konfederacja prowadzi, PSL debiutuje

Spośród partii politycznych pozycję lidera nieustannie piastuje Konfederacja. Na najpopularniejszym filmiku tego ugrupowania w mijającym tygodniu Sławomir Mentzen w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim mówi na antenie Polsat News, że państwo "może pomagać polskim rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, ale nie poprzez bezpośrednie transfery pieniężne".

Mentzen wskazał, że wsparcie powinno być udzielane na zasadzie ulg, lecz osobom niepracującym pieniędzy nie należy przekazywać. Przytaczając dane demograficzne stwierdził, że "500+ jest jedną wielką porażką". - Wydaliśmy już prawie 250 mld złotych i żadnych efektów dla polskiej demografii nie ma - ocenił.

Rolkę odtworzono 836,7 tys. razy.

TikTok

Kolejna pozycja należy do debiutanta, a jest nim Polskie Stronnictwo Ludowe. Na filmiku widzimy rolniczkę, która mówi, że dwa lata temu "policja wtargnęła o godz. 6 rano do jej domu, zakuli ją w kajdanki, zabrali telefon dokumenty i wywieźli".

- To było tylko i wyłącznie za to, że pomagałam rodzicom na gospodarstwie - powiedziała kobieta i dodała, że "najwięcej zgonów" ma miejsce podczas wykonywania pracy rolnika. - Miałam marzenia, miałam plany, bo rolnictwo było moją pasją, ale ktoś stwierdził, że tą pasję trzeba zabić - oznajmiła.

Film ludowców zatytułowany "Jak niszczone jest rolnictwo" obejrzano łącznie 595,3 tys. razy.

TikTok

Dominacja prawicy, lewica daleko w tyle

Na dalszych miejscach brak polityków i partii z lewej strony sceny politycznej. Ponad 100 tys. razy odtworzono także materiały trzech innych polityków - Konrada Berkowicza z Konfederacji (255,1 tys. wyświetleń), Artura Dziambora z Wolnościowców (220,6 tys.) oraz europosła Suwerennej Polski Patryka Jakiego (118,9 tys.)

Niespełna pół miliona wyświetleń zdobyła także rolka związanego z Konfederacją Tomasza Brzeziny (485,8 tys.), który publikuje filmiki dotyczące gospodarki, finansów i ekonomii.

Jeśli spojrzymy na pozostałe partie polityczne, na trzecim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska (35,2 tys.), lecz liczba wyświetleń była zbyt odległa od tej uzyskanej przez PSL, by opisywać rolkę PO w szczegółach. Następne były Nowa Lewica (30,3 tys.) i Suwerenna Polska (27,3 tys.), zaś Prawo i Sprawiedliwość znalazło się dopiero na szóstej pozycji (23,7 tys.).