W czwartek lider PO Donald Tusk w ramach akcji #Tu jest przyszłość odwiedził Słupsk. - Jadąc do was czytam i oczom nie wierzę. Premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku - mówił.

Ocenił, że "mamy premiera, który żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć". - Mateusz, ale z ciebie bambik - zwrócił się do Morawieckiego.

"Bambik". Co to oznacza?

Chociaż część zgromadzonych na spotkaniu od razu zrozumiała, co Donald Tusk miał na myśli, to osoby, które rzadziej zaglądają do sieci i nie są na czasie z grami komputerowymi, określenie "bambik" mogło zaskoczyć.

Reklama

ZOBACZ: Donald Tusk w Słupsku. "Codziennie mógłbym robić stand-up"

Użytkownicy TikToka słowo to mogą kojarzyć z viralowych filmików, do których używa się podkładu, na którym słychać słowa piosenki: "Ha ha ha ale z ciebie bambik. Czemu? Nie masz v-dolców".

"Bambik" to słowo używane przez graczy Fortnite, oznaczające osobę początkującą, niedoświadczoną. Słowo na tyle spodobało się w świecie gamingowym, że używane jest na określenie nowych graczy również w innych grach komputerowych.

"V-dolce" z kolei to wirtualna waluta, którą posługują się gracze Fortnite,

Bambik - nieudolny, słaby w danej dziedzinie

"Bambiki" to początkujący, a więc niedoświadczeni gracze, których łatwo pokonać w grze. Słowo to zyskało popularność również jako określenie osób nieudolnych i słabych w jakiejś dziedzinie, niekoniecznie grze.

Prawdopodobnie to właśnie w tym kontekście Donald Tusk użył go wobec swojego rywala politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. W ten sposób chciał pokazać, że sprawa otwarcia mostu, nie wyszła mu najlepiej.