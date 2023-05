W poniedziałek policja poinformowała o zatrzymaniu 18-latka, który ostatecznie miał sam Ogarro miał zgłosić się na policję. W środę został oskarżony w związku z zakłócaniem porządku publicznego. Jeszcze dziś ma stanąć przed sądem.

W wydanym oświadczeniu rzecznik TikToka zapewnił, że zgodnie z wytycznymi dla społeczności "zabrania się promowania treści promujących działalność przestępczą", w związku z czym zablokowano wszystkie konta "Mizzy'ego". Na podobny ruch zdecydował się serwis YouTube.

Mizzy: To najlepszy sposób na wybicie się

Ogarro odniósł się do całej sytuacji w rozmowie z dziennikarzami "The Independent". 18-latek stwierdził, że nie jest dla niego ważne, co ludzie sądzą o jego filmach - dla niego ważne jest, by o nich "mówili". Dodał, że nie przejmuje się zablokowaniem na platformach, bo to "nie jego pierwszy raz"

- Kontrowersja, nawet jeśli sama w sobie nie jest dobra, jest najlepszym sposobem na wybicie się. Wiem co robię i jakie mogą być konsekwencje moich działań. Powtarzam widzom, by mnie nie naśladowali - powiedział.

Odpowiadając na komentarze polityków odparł: To szalone w jaki sposób dostałem się do mainstreamu. W opinii nastolatka nie wywołałby takiego poruszenia w sieci, gdyby nie fakt, że jest "czarnoskórym mężczyzną".

Nie ma wyrzutów sumienia

Pytany czy żałuje tego co zrobił, TikToker zapewnił, że choć nie jest osobą, która ma "wyrzuty sumienia", to czuje "współczucie" wobec osób, u których nieoczekiwanie pojawił się w domach. - Nie zrobiłbym tego ponownie. To mogła być najlepsza, albo najgorsza decyzja w moim życiu - stwierdził.

Jednocześnie nastolatek podkreślił, że w przypadku innych "żartów" nie ma sobie nic do zarzucenia, a bohaterowie nagrywanych przez niego filmów o wszystkim wiedzieli, lub zostało im to wytłumaczone "po fakcie".