Kamala Harris , gdy rozpoczęła kampanię prezydencką w styczniu 2019 r., była zapowiadana jako spadkobierczyni dziedzictwa Baracka Obamy . Wycofała się jednak z wyścigu o nominację Partii Demokratycznej po 10 miesiącach. Musiała schować ambicje do kieszeni w zderzeniu z rzeczywistością, brakiem środków od darczyńców, nieumiejętnością sformułowania spójnego przesłania kampanii i kiepsko układającą się współpracą we własnym sztabie .

Wybory w USA. Kamala Harris już raz próbowała zostać prezydentem

Krytycy twierdzą, że Harris zmarnowała swój potencjał, źle zarządzając batalią w 2020 r., kiedy to zbytnio skupiła się na walce o autentyczność. Chciała wówczas przełożyć swoją osobistą historię na sukces kampanii. - Zawsze była dla nas marzeniem o kolejnej fazie po Baracku Obamie, ale nie spełniła go, ponieważ prowadziła okropną kampanię - powiedział anonimowo jeden ze strategów Partii Demokratycznej, odnosząc się do wydarzeń z przełomu 2019 i 2020 r.

USA. Kampania Kamali Harris pełna wpadek

Praca w Białym Domu i medialna kontrola

Biden od samego początku pozycjonował swoją prezydenturę jako administrację "Biden-Harris", zamiast używać wyłącznie swojego nazwiska, jak robili to poprzednicy. To oznaka dużego zaufania dla młodszej o około dwie dekady współpracowniczki. Mimo to, zwłaszcza w pierwszym roku w Białym Domu, Harris miała trudności z komunikacją. Głośna jest sprawa wywiadu z Lesterem Holtem w Gwatemali, gdzie była prokurator została wysłana, by spróbować rozwiązać problem migracji.