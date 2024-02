Później, wraz z posłami PiS przesuwał się o kilka metrów, stale powstrzymywany przez straż. Doszło do przepychanek i awantury. Politycy PiS krzyczeli, że straż z bronią przysłał marszałek Szymon Hołownia.

Ten stan trwał blisko godzinę, w końcu Jarosław Kaczyński udał się na posiedzenie, a Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wsiedli do samochodu na terenie Sejmu i czekają na rozwój wydarzeń.

Sejm. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbują wejść do środka. Nagranie z przepychanki

Sejm. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbują wejść do środka. Nagranie z przepychanki / Polsat News / Polsat News

Elżbieta Witek: Szymon Hołownia nie ma prawa

Elżbieta Witek o zamieszanie obwinia media. - W tej chwili najbardziej agresywni to są dziennikarze. Oni tworzą tłum, blokują, nawet nie Straż Marszałkowska - powiedziała Interii była marszałek Sejmu.

- Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są w dalszym ciągu posłami. Pan marszałek Hołownia nie miał prawa, nie on jest od tego, żeby oceniać czy ktoś z nas jest posłem, czy nie - mówiła dalej i podkreślała, że Izba Kontroli SN stwierdziła, iż Wąsik i Kamiński mają nieprawnie wygaszone mandaty poselskie.

- Jesteśmy posłami. Nie wolno nas nie dopuszczać do wypełniania obowiązków. To jest sytuacja, która się nigdzie na świecie, w kraju demokratycznym nie zdarzyła - zaznaczyła Witek.

PiS chce uniknąć jednego scenariusza

Teoretycznie Kamiński i Wąsik mogliby wejść do Sejmu jako goście. Udać się do biura przepustek, pobrać kartę wstępu i wejść do gmachu. Ale PiS tego scenariusza chce uniknąć.