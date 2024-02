- Przyznam się do pewnej wątpliwości zasianej przez prezesa PiS, jak traktować posłów, skoro mówił, że Sejm nie istnieje - mówił Szymon Hołownia, odnosząc się do pytania posłanki PiS. Między marszałkiem a posłanką doszło do spięcia na konferencji prasowej. W stronę Hołowni padło pytanie, dlaczego musiała wchodzić do Sejmu podziemnym wejściem. - Jeżeli to panią uspokoi, to ja też wchodziłem dzisiaj podziemnym wejściem, włos mi z głowy nie spadł - dodał. Odniósł się także do porannych przepychanek polityków ze Strażą Marszałkowską.